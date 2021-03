Pd | Parisi | ‘con Letta sostituzione o cambio linea politica? Da qui deriva futuro’ Adnkronos 2

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 marzo 2021) () – Lei dice che è da tempo così? “Diciamo pure, dall’inizio. Non vorrei si ripetesse la situazione del 2009 quando, dopo poco più di un anno, Veltroni lasciò la guida del Partito senza che in Assemblea fosse possibile discutere il perché. Col risultato che siamo qui ancora a interrogarci in che cosa consistesse esattamente quella vocazione maggioritaria, il tratto costitutivo del partito appena fondato, che gettando la spugna Veltroni portò allora via con sé”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.