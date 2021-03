Pd: Oddati, ‘Letta figura autorevole, se segretario certo non di transizione’ (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar (Adnkronos) – “La maggioranza congressuale che ha eletto Zingaretti pensa che Letta sia la figura più autorevole per guidare il Pd. Una candidatura di grande valore, anche per coloro che due anni fa non sostennero Zingaretti. Deve essere quindi una candidatura e di conseguenza un segretario che ci porti fino alla scadenza naturale prevista dalle primarie. Una guida così autorevole non può essere un segretario di transizione”. Lo dice Nicola Oddati, coordinatore della segreteria del Pd, ai microfoni di Radio Immagina, la web radio del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar (Adnkronos) – “La maggioranza congressuale che ha eletto Zingaretti pensa che Letta sia lapiùper guidare il Pd. Una candidatura di grande valore, anche per coloro che due anni fa non sostennero Zingaretti. Deve essere quindi una candidatura e di conseguenza unche ci porti fino alla scadenza naturale prevista dalle primarie. Una guida cosìnon può essere undi transizione”. Lo dice Nicola, coordinatore della segreteria del Pd, ai microfoni di Radio Immagina, la web radio del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

