Pd, il sondaggio: per elettori dem Bonaccini nuovo segretario (Di giovedì 11 marzo 2021) Stefano Bonaccini nuovo segretario del Pd: lo vorrebbero gli elettori dem secondo un sondaggio. Il presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni è al primo posto in un sondaggio Emg condotto per la trasmissione Tv Agorà che ha posto il quesito: “Chi vorrebbe come prossimo segretario Pd?” agli elettori dem. Il 24% vorrebbe come nuova guida del Pd appunto Bonaccini, al secondo posto Andrea Orlando con il 21%. Solo al terzo posto il segretario dimissionario Luca Zingaretti (17%). Seguono Enrico Letta (14%); Dario Franceschini (5%); Debora Serracchiani (3%); Roberta Pinotti (2%) e Lorenzo Guerini (1%). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Stefanodel Pd: lo vorrebbero glidem secondo un. Il presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni è al primo posto in unEmg condotto per la trasmissione Tv Agorà che ha posto il quesito: “Chi vorrebbe come prossimoPd?” aglidem. Il 24% vorrebbe come nuova guida del Pd appunto, al secondo posto Andrea Orlando con il 21%. Solo al terzo posto ildimissionario Luca Zingaretti (17%). Seguono Enrico Letta (14%); Dario Franceschini (5%); Debora Serracchiani (3%); Roberta Pinotti (2%) e Lorenzo Guerini (1%). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

petergomezblog : Sondaggio Emg per Cartabianca, con #Conte il #M5s continua a salire: 22,5 a un punto dalla Lega. Il #Pd ancora in c… - LegaSalvini : ?? ULTIMISSIMO SONDAGGIO: SALVINI IL LEADER POLITICO PIÙ AMATO DAGLI ITALIANI ???? (Lab2101 sondaggi per… - you_trend : ?? Sondaggio EMG per @agorarai La fiducia nel Premier #Draghi è al 60%, 18 punti in più di #Conte. Più indietro… - bellestorie1 : RT @MauroV1968: Volevo lanciare una specie di sondaggio. Ma forse andrebbe chiamata ricerca, non sondaggio. Tutti (spero) da adolescenti ab… - Gaetanomast : RT @you_trend: ?? Sondaggio EMG per @agorarai Il 77% degli italiani è d'accordo con l'inasprire le misure restrittive per far fronte all'em… -