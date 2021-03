Pd, il sondaggio: gli elettori incoronano leader Bonaccini. Ma le correnti vogliono Enrico Letta (Di giovedì 11 marzo 2021) Enrico Letta ci sta pensando. Gli elettori del Pd, al contrario, a lui non ci pensano proprio. Almeno, non la maggioranza, fosse pure quella relativa. Già, è proprio questa l’istantanea che viene fuori dal sondaggio effettuato da Emg per Agorà, la trasmissione di RaiTre. Secondo la rilevazione, infatti, a scaldare gli indolenziti cuori dei dem sarebbe soprattutto Stefano Bonaccini. È lui, il governatore della rossa Emilia-Romagna, a guidare la classifica degli aspiranti successori di Nicola Zingaretti. A barrare idealmente con una crocetta il suo nome dopo aver letto il quesito: “Chi vorrebbe come prossimo segretario Pd?”, ben 24 elettori dem su cento. Bonaccini stacca tutti. Solo quarto l’ex-premier Dietro di lui, distaccato di tre punti, Andrea Orlando. Solo terzo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021)ci sta pensando. Glidel Pd, al contrario, a lui non ci pensano proprio. Almeno, non la maggioranza, fosse pure quella relativa. Già, è proprio questa l’istantanea che viene fuori daleffettuato da Emg per Agorà, la trasmissione di RaiTre. Secondo la rilevazione, infatti, a scaldare gli indolenziti cuori dei dem sarebbe soprattutto Stefano. È lui, il governatore della rossa Emilia-Romagna, a guidare la classifica degli aspiranti successori di Nicola Zingaretti. A barrare idealmente con una crocetta il suo nome dopo aver letto il quesito: “Chi vorrebbe come prossimo segretario Pd?”, ben 24dem su cento.stacca tutti. Solo quarto l’ex-premier Dietro di lui, distaccato di tre punti, Andrea Orlando. Solo terzo ...

