Pausa pranzo con panzerotto per Lady Gaga e Adam Driver | le immagini dal set di “House of Gucci” – Il video

Una Pausa a base di panzerotti. Dopo le tappe in Val d'Aosta e a Roma, dal set milanese sbucano le immagini di Lady Gaga e Adam Driver durante l'assaggio della specialità in zona Duomo, dove si stanno girando alcune scene di House of Gucci. Nel momento di Pausa, la cantante americana imbocca il collega, che rischia di macchiare il suo completo con la farcitura. Diretto da Ridley Scott, il film ripercorre l'epopea della dinastia fiorentina del marchio di lusso, con Gaga che interpreta Patrizia Reggiani, l'ex-moglie di Maurizio Gucci, assassinato su commissione della donna a Milano nel 1995. video: Youtube/La Presse

