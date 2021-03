Paura per Totò Antibo: la leggenda dell’atletica azzurra è in terapia intensiva (video) (Di giovedì 11 marzo 2021) Totò Antibo, ex primatista italiano dei 5 e dei 10 mila metri di atletica leggera, è ricoverato presso la terapia intensiva all’ospedale civico di Palermo a causa di un’embolia polmonare. Ne dà notizia monrealenews.it, rilanciata su Facebook anche dal sindaco di Altofonte Angela De Luca. «Ho appreso la notizia che il nostro campione Salvatore Antibo si trova ricoverato in terapia intensiva a causa di un’embolia polmonare. La situazione e’ molto critica. Siamo tutti vicini alla famiglia in quest’altra prova. Forza Totó!». La famiglia del campione siciliano è intervenuta con le parole del nipote Andrea, che, sempre su Facebook, ha confermato la diagnosi dando qualche informazione maggiore. «Adesso sta meglio ma la situazione non e’ delle migliori. Risponde bene alle cure ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021), ex primatista italiano dei 5 e dei 10 mila metri di atletica leggera, è ricoverato presso laall’ospedale civico di Palermo a causa di un’embolia polmonare. Ne dà notizia monrealenews.it, rilanciata su Facebook anche dal sindaco di Altofonte Angela De Luca. «Ho appreso la notizia che il nostro campione Salvatoresi trova ricoverato ina causa di un’embolia polmonare. La situazione e’ molto critica. Siamo tutti vicini alla famiglia in quest’altra prova. Forza Totó!». La famiglia del campione siciliano è intervenuta con le parole del nipote Andrea, che, sempre su Facebook, ha confermato la diagnosi dando qualche informazione maggiore. «Adesso sta meglio ma la situazione non e’ delle migliori. Risponde bene alle cure ...

Advertising

RobertoBurioni : Ma un gruppo Facebook che funziona come “pronto soccorso virtuale” per terapie “alternative” anti-COVID-19 con tant… - borghi_claudio : @p3r4zzett1 No, non me ne frega nulla nel senso che mi è indifferente, mai avuto paura di morire nè per il covid nè… - borghi_claudio : @p3r4zzett1 Si certo, non me la cerco ma non ho paura se capita. Vado in macchina anche se ci sono ogni giorno tant… - ExtremaRatio4 : RT @GabrieleIuvina1: La moneta è libertà per noi di @ExtremaRatio4 Ecco cosa accade in UE. Iniziamo ad aver paura. Ci avviciniamo al model… - dragana99_ : @mydayisgrey Allora creiamo dei ragazzi che dicono sempre si e che non riescono ad esprimersi per paura del giudizio -