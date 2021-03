Patrizia Reggiani non spende belle parole su Lady Gaga, che la interpreterà al cinema (Di giovedì 11 marzo 2021) Patrizia Reggiani – che solo un mese fa aveva speso belle parole su Lady Gaga fra le pagine di Novella 2000 – ora si è detta infastidita dall’atteggiamento della popstar. Contattata da ANSA, l’ex Mrs. Gucci ha così dichiarato: “Sono alquanto infastidita dal fatto che Lady Gaga mi stia interpretando nel nuovo film di Ridley Scott senza neppure avere avuto l’accortezza e la sensibilità di venire ad incontrarmi. Non è per una questione economica, dal film non prenderò un solo centesimo, ma di buon senso e rispetto”. In queste settimane, infatti, Lady Gaga insieme al suo staff sta girando le scene del film The House Of Gucci fra Roma, Milano ed Aosta come testimoniano le numerose foto trapelate online. Non sappiamo perché ... Leggi su biccy (Di giovedì 11 marzo 2021)– che solo un mese fa aveva spesosufra le pagine di Novella 2000 – ora si è detta infastidita dall’atteggiamento della popstar. Contattata da ANSA, l’ex Mrs. Gucci ha così dichiarato: “Sono alquanto infastidita dal fatto chemi stia interpretando nel nuovo film di Ridley Scott senza neppure avere avuto l’accortezza e la sensibilità di venire ad incontrarmi. Non è per una questione economica, dal film non prenderò un solo centesimo, ma di buon senso e rispetto”. In queste settimane, infatti,insieme al suo staff sta girando le scene del film The House Of Gucci fra Roma, Milano ed Aosta come testimoniano le numerose foto trapelate online. Non sappiamo perché ...

