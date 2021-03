Patrizia Reggiani delusa da Lady Gaga: “Sono amareggiata, non mi ha voluto incontrare” (Di giovedì 11 marzo 2021) Da settimane non si fa che parlare di Lady Gaga e del film House of Gucci in cui si calerà nelle vesti di Patrizia Reggiani, ex moglie e mandante dell’omicidio di Maurizio Gucci. Dopo le scene girate a Roma, la troupe e Lady Gaga si Sono spostati in Valle D’Aosta; da qui, a Milano. Tra le tappe previste anche Firenze e il Lago di Como. A dirsi però amareggiata per non essere stata contattata dalla produzione, né da Lady Gaga è proprio Patrizia Reggiani le cui veci fa il suo avvocato, Daniele Pizzi, a Telelombardia: “La signora Reggiani è molto amareggiata, decine di camion della produzione del film che vede protagonista Lady ... Leggi su trendit (Di giovedì 11 marzo 2021) Da settimane non si fa che parlare die del film House of Gucci in cui si calerà nelle vesti di, ex moglie e mandante dell’omicidio di Maurizio Gucci. Dopo le scene girate a Roma, la troupe esispostati in Valle D’Aosta; da qui, a Milano. Tra le tappe previste anche Firenze e il Lago di Como. A dirsi peròper non essere stata contattata dalla produzione, né daè propriole cui veci fa il suo avvocato, Daniele Pizzi, a Telelombardia: “La signoraè molto, decine di camion della produzione del film che vede protagonista...

