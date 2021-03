Patrizia Reggiani contro Lady Gaga nel film House of Gucci: “Nemmeno la sensibilità di incontrarmi” (Di giovedì 11 marzo 2021) Patrizia Reggiani non sembra entusiasta di come la sua interprete Lady Gaga nel film House of Gucci sta gestendo il progetto: l’ex moglie dello stilista Maurizio Gucci, condannata per il suo omicidio, ha fatto sapere di essere delusa dal fatto che la popstar si sia calata nei suoi panni senza Nemmeno chiedere di incontrarla prima di iniziare il film. La reazione della vedova Gucci è arrivata con le prime immagini di Lady Gaga nel film House of Gucci trapelate in rete. Nei giorni in cui la cantautrice di origini italoamericane è a Milano per girare alcune scene della pellicola di Ridley Scott proprio nei panni della ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 marzo 2021)non sembra entusiasta di come la sua interpretenelofsta gestendo il progetto: l’ex moglie dello stilista Maurizio, condannata per il suo omicidio, ha fatto sapere di essere delusa dal fatto che la popstar si sia calata nei suoi panni senzachiedere di incontrarla prima di iniziare il. La reazione della vedovaè arrivata con le prime immagini dineloftrapelate in rete. Nei giorni in cui la cantautrice di origini italoamericane è a Milano per girare alcune scene della pellicola di Ridley Scott proprio nei panni della ...

Advertising

repubblica : Lady Gaga, la 'signora Gucci' è arrivata a Milano: Continuano le riprese del nuovo film di Ridley Scott con la pop… - rodrigosalem : Saiu a primeira imagem oficial de 'House of Gucci', filme de Ridley Scott sobre as tretas da venda da Gucci. Adam… - vogue_italia : Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci (alias Lady Gaga e Adam Driver) a Milano. Ecco tutte le curiosità dai set di The… - beysboo : appena finito di vedere l’episodio di storie maledette con patrizia reggiani e beh devo dire che la sua capacità di… - SimonaCroisette : RT @vogue_italia: Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci (alias Lady Gaga e Adam Driver) a Milano. Ecco tutte le curiosità dai set di The House… -