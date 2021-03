Patrizia Reggiani arrabbiata con Lady Gaga che la interpreta nel film “House of Gucci”: ecco per quale motivo (Di giovedì 11 marzo 2021) Lady Gaga prosegue il suo soggiorno lavorativo a Milano. L’artista si trovava in una piazza Duomo blindata per girare alcune scene del film House of Gucci di Ridley Scott. La star, che interpreta Patrizia Reggiani, si è anche fermata per fare una piccola merenda gustando un panzerotto in compagnia del collega Adam Driver. Patrizia Reggiani... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 11 marzo 2021)prosegue il suo soggiorno lavorativo a Milano. L’artista si trovava in una piazza Duomo blindata per girare alcune scene delofdi Ridley Scott. La star, che, si è anche fermata per fare una piccola merenda gustando un panzerotto in compagnia del collega Adam Driver.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

repubblica : Lady Gaga, la 'signora Gucci' è arrivata a Milano: Continuano le riprese del nuovo film di Ridley Scott con la pop… - rodrigosalem : Saiu a primeira imagem oficial de 'House of Gucci', filme de Ridley Scott sobre as tretas da venda da Gucci. Adam… - vogue_italia : Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci (alias Lady Gaga e Adam Driver) a Milano. Ecco tutte le curiosità dai set di The… - runaway_gerbil : RT @AdamDriverFiles: Portrait of Adam Driver and Lady Gaga as Maurizio Gucci and Patrizia Reggiani #HouseOfGucci #AdamsRats #LittleMonsters… - DriverMeGaga : RT @AdamDriverFiles: Portrait of Adam Driver and Lady Gaga as Maurizio Gucci and Patrizia Reggiani #HouseOfGucci #AdamsRats #LittleMonsters… -