Parigi-Nizza 2021, Sam Bennett: “Oggi sono stato il più forte. Il mio treno ha fatto un lavoro fantastico” (Di giovedì 11 marzo 2021) Sam Bennett ha conquistato Oggi la seconda vittoria di tappa alla Parigi-Nizza 2021. Il velocista irlandese ha trionfato nella Vienne a Bollène di 203km battendo Nacer Bouhanni e Pascal Ackerman. Buon 5° posto per Giacomo Nizzolo. Uno sprinto sontuoso quello del ciclista della Deceuninck – Quick Step che ha riconquistato meritatamente la vetta della classifica per la maglia verde. Ovviamente molto felice Bennett per il successo ottenuto Oggi. L’irlandese ha commentato così nel post gara ai microfoni di Eurosport: “Ho avuto un ottimo treno. Nel finale ho avuto qualche problema con le rotonde ma i ragazzi sono stati fantastici e sono contento di averli ripagati. Nello sprint credo ci ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Samha conquila seconda vittoria di tappa alla. Il velocista irlandese ha trionfato nella Vienne a Bollène di 203km battendo Nacer Bouhanni e Pascal Ackerman. Buon 5° posto per Giacomo Nizzolo. Uno sprinto sontuoso quello del ciclista della Deceuninck – Quick Step che ha riconquimeritatamente la vetta della classifica per la maglia verde. Ovviamente molto feliceper il successo ottenuto. L’irlandese ha commentato così nel post gara ai microfoni di Eurosport: “Ho avuto un ottimo. Nel finale ho avuto qualche problema con le rotonde ma i ragazzistati fantastici econtento di averli ripagati. Nello sprint credo ci ...

LIVE Parigi-Nizza, quinta tappa in DIRETTA: caduta per Roglic! Tony Martin resta a terra

Ciclismo, Parigi-Nizza 2021: Sam Bennett vince la 5^ tappa. Risultati e classifica

Sam Bennett vince la 5^ tappa della Parigi-Nizza 2021. L'irlandese taglia il traguardo davanti di Bolléne davanti a Nacer Bouhanni e Pascal Ackermann. Una tappa partita da Vienne relativamente pianegg ...

