Parigi-Nizza 2021 | cambia il percorso C’è il lockdown | da ridisegnare le ultime due tappe

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 marzo 2021) È passato un anno, ma la situazione sembra essere praticamente la stessa. Laera stata l’ultima corsa prima dell’avvento definitivo del Covid-19, che è andato a bloccare praticamente tutte le competizioni sportive. In questola Corsa del Sole è in pieno svolgimento, ma l’incubo del virus non è andato via. Sarà completamente dail, soprattutto per quanto riguarda ledue. Da venerdì, infatti, aci sarà une, come dichiarato dalla prefettura delle Alpi Marittime: “Lepossono svolgersi solo al di fuori dell’area delimitata e a porte chiuse”. Ora gli orgatori della corsa, ASO, dovranno assolutamente correre velocemente ai ripari ...