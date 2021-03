Parco del Mercatello: chiusura già da oggi dopo ordinanza regionale (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCosì come previsto dall’ordinanza regionale pubblicata nella tarda serata di ieri, già da questa mattina, anche nel comune di Salerno, parchi, ville, giardini pubblici, lungomare e piazze sono chiusi al pubblico ad eccezione dell’orario dalle 7,30 alle 8,30. Per effetto di questo provvedimento, cancelli sbarrati da questa mattina anche al Parco del Mercatello dove non è mancata la sorpresa tra i cittadini che non erano stati ancora informati dalle recenti disposizioni volute dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che ha imposto ulteriori limitazioni al DPCM della zona rossa. Ma molti runners non si sono lasciati scoraggiare dal cancello chiuso e hanno comunque utilizzato l’anello che circonda il Parco per la loro abituale corsa mattutina. Nelle foto i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCosì come previsto dall’pubblicata nella tarda serata di ieri, già da questa mattina, anche nel comune di Salerno, parchi, ville, giardini pubblici, lungomare e piazze sono chiusi al pubblico ad eccezione dell’orario dalle 7,30 alle 8,30. Per effetto di questo provvedimento, cancelli sbarrati da questa mattina anche aldeldove non è mancata la sorpresa tra i cittadini che non erano stati ancora informati dalle recenti disposizioni volute dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che ha imposto ulteriori limitazioni al DPCM della zona rossa. Ma molti runners non si sono lasciati scoraggiare dal cancello chiuso e hanno comunque utilizzato l’anello che circonda ilper la loro abituale corsa mattutina. Nelle foto i ...

