Paolo Vallesi confessa | “Ho avuto il cancro | ora posso raccontarlo”

(Di giovedì 11 marzo 2021)cantante che ha raggiunto il successo nei primi anni novanta e tornato alla ribalta con la sua partecipazione a Ora o mai più è stato ospite della striscia quotidiana di Oggi è un altro giorno, intervistato dalla padrona di casa Serena Bortone.nonostante un periodo di stasi dalla musica, è molto noto anche all’estero soprattutto in in America Latina e Spagna dove le sue canzoni sono anche state tradotte sia in spagnolo che Portoghese.solonotizie24: “Oraperché è finita” Oggi il cantante desidera tornare a cantare in Italia e riprendersi il posto che qualche anno fa ha dovuto lasciare a causa di una malattia.ha infatti ...

Advertising

rtl1025 : ?? Ospiti stasera: Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Riccardo Fogli, Paolo Vallesi, Michele Zarrillo, Alberto Tomba… - Enzo_Miccio : Zarrillo con la tinta della Montalcini, Riccardo Fogli che saltella sul palco e uno che canta una canzone di Paolo… - Dansai75 : RT @VitaleRosy: Non capisco perché personaggi come Paolo Vallesi più passa il tempo e più ringiovaniscono... E pure bene #oggièunaltrogiorno - rasquelto : @Memo35992448 Cosa ne pensi di Paolo Vallesi? -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Vallesi

Sky Tg24

... "Mio Padre, Little Tony" di Cristiana Ciacci e Teresa Giulietti, che si unisce alla collana musicale della casa editrice che già vanta le autobiografie die Alessandro Canino . ...Proprio per parlare della kermesse Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha ospitato, ospite di Amadeus nella serata finale. Con lui, facendo una gag nel breve lancio andato in onda ...Paolo Vallesi, cantante. Cantautore toscano, Paolo Vallesi è stato uno dei grandi protagonisti di Sanremo negli anni Novanta: prima come vincitore della categoria Giovani con il ...di D.N.Grande soddisfazione per la Bertoni editore, che per la prima volta ha un libro in lizza per il prestigioso “Premio Strega”. Il libro “Contorni opachi” di Anthony Caruana, scrittore romano di o ...