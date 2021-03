Paolo Bonolis, quale sarà il suo futuro televisivo? “Ritorno in Rai” (Di giovedì 11 marzo 2021) quale sarà il futuro di Paolo Bonolis alla scadenza del suo contratto con Mediaset? Ecco alcune ipotesi. Il futuro di Paolo Bonolis Lui è uno dei conduttori più amati dal grande pubblico televisivo. Paolo Bonolis, che è anche il più pagato presentatore della televisione, ha portato sul piccolo schermo alcuni degli show più visti. Ma a fine 2021, il suo contratto con Mediaset finirà, ma pare che la sua avventura a Cologno Monzese sia finita. Secondo il sito specializzato Blogo, Bonolis non rinnoverà il suo contratto, passando alla Rai. Non è chiaro con quale progetto Bonolis tornerà a Viale Mazzini, oppure se sostituirà qualche ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 11 marzo 2021)ildialla scadenza del suo contratto con Mediaset? Ecco alcune ipotesi. IldiLui è uno dei conduttori più amati dal grande pubblico, che è anche il più pagato presentatore della televisione, ha portato sul piccolo schermo alcuni degli show più visti. Ma a fine 2021, il suo contratto con Mediaset finirà, ma pare che la sua avventura a Cologno Monzese sia finita. Secondo il sito specializzato Blogo,non rinnoverà il suo contratto, passando alla Rai. Non è chiaro conprogettotornerà a Viale Mazzini, oppure se sostituirà qualche ...

