Paola Ferri | chi era la fidanzata di Bennato che morì nel terribile incidente

(Di giovedì 11 marzo 2021) In seguito ad unin auto,perse per sempre la: conosciamo meglio chi era la ragazza. La sera del 15 gennaio 1995, alla guida della sua Audi, Edoardoha un gravissimo. L’uomo si trovava nei pressi di Casalgrande (in Reggio Emilia) e non era da solo in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Paola_Glmnn : RT @vitadaMaestra_: Tutto ciò che è profondo ama mascherarsi; le cose più profonde odiano l'immagine e la similitudine. P. Neruda #Ventag… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Ferri

... in scena Fabio Troiano e Irene. Tra i nomi di punta anche Nello Mascia e Andrea Renzi in '... 'Un forte segnale per un settore in fortissima crisi', rilevaPiroddi , assessora alla Cultura ...Nel 1995 Bennato ha perso in un incidente stradale la compagna,. Dopo anni ha intrapreso una nuova relazione dalla quale nel 2004 è nata sua figlia Gaia. IL cantautore ha anche un profilo ...La vita sentimentale di Edoardo Bennato è segnata da un'orribile tragedia: un incidente ha portato via all'uomo il suo primo amore, Paola.Edoardo Bennato è uno dei cantautori più amati dal pubblico italiano , grazie alla sua timbrica originale e alla musicalità ...