Palermo, chi al posto di Lucca? Filippi lavora sulle alternative in attacco. Le possibili soluzioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Poco più di quarantotto ore e sarà Paganese-Palermo.Chi salterà certamente la sfida in programma sabato sera allo Stadio "Marcello Torre" è Lorenzo Lucca, che dovrà scontare un turno di squalifica. Ragion per cui, il 3-4-3 (o 3-4-2-1) di Giacomo Filippi presenterà alcune novità per quanto concerne la scelta degli interpreti, soprattutto in attacco. Tuttavia, restano da valutare le condizioni di Andrea Saraniti.Il numero 9 palermitano, alle prese con un problema al polpaccio che lo ha costretto ai box, è "in netto miglioramento e già oggi è in programma il suo rientro in campo col gruppo, ma a pochi giorni dalla trasferta di Pagani potrebbe non bastare per inserirlo sin da subito nell’undici titolare", informa l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Per questo motivo, il tecnico rosanero in questi giorni ha ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 marzo 2021) Poco più di quarantotto ore e sarà Paganese-.Chi salterà certamente la sfida in programma sabato sera allo Stadio "Marcello Torre" è Lorenzo, che dovrà scontare un turno di squalifica. Ragion per cui, il 3-4-3 (o 3-4-2-1) di Giacomopresenterà alcune novità per quanto concerne la scelta degli interpreti, soprattutto in. Tuttavia, restano da valutare le condizioni di Andrea Saraniti.Il numero 9 palermitano, alle prese con un problema al polpaccio che lo ha costretto ai box, è "in netto miglioramento e già oggi è in programma il suo rientro in campo col gruppo, ma a pochi giorni dalla trasferta di Pagani potrebbe non bastare per inserirlo sin da subito nell’undici titolare", informa l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Per questo motivo, il tecnico rosanero in questi giorni ha ...

Advertising

Daniela192601 : RT @francycognato: IRMA Taglia grande x un cuore grande Chi sceglie di adottare un cane di 9 anni che non ha avuto niente,ha x forza un cuo… - WiAnselmo : #Palermo, chi al posto di Lucca? Filippi lavora sulle alternative in attacco. Le possibili soluzioni - Mediagol : #Palermo, chi al posto di Lucca? Filippi lavora sulle alternative in attacco. Le possibili soluzioni - ENERGIA_CONSCIA : @Pontifex_it Vada piuttosto tra le strade di Roma..Milano..Palermo.. a vedere la fame degli italiani che da un anno… - lore944 : RT @francycognato: IRMA Taglia grande x un cuore grande Chi sceglie di adottare un cane di 9 anni che non ha avuto niente,ha x forza un cuo… -