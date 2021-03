Palazzo Chigi varerà domani le nuove misure anti-Covid. Draghi adotterà un decreto legge in vigore già da lunedì. Previsto alle 15 l’intervento del premier (Di giovedì 11 marzo 2021) E’ stato convocato per domani, alle 9.30, un incontro tra il Governo (con i ministri Gelmini e Speranza) e le Regioni, sulle nuove misure anti-Covid. Al termine della riunione, alle 11.30, si terrà il Consiglio dei ministri per il varo della nuova stretta, che sarà contenuta in un decreto legge e non in un Dpcm. Subito dopo il premier Mario Draghi, è atteso (alle 15) al centro vaccinale di Fiumicino allestito all’interno dell’aeroporto di Fiumicino dovrà illustrerà il nuovo piano vaccinale. Tra le ipotesi più accreditate, anche se il governo prima di assumere una decisione attenderà l’ultimo aggiornamento sull’andamento dell’epidemia in ogni regione, è l’introduzione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) E’ stato convocato per9.30, un incontro tra il Governo (con i ministri Gelmini e Speranza) e le Regioni, sulle. Al termine della riunione,11.30, si terrà il Consiglio dei ministri per il varo della nuova stretta, che sarà contenuta in une non in un Dpcm. Subito dopo ilMario, è atteso (15) al centro vaccinale di Fiumicinostito all’interno dell’aeroporto di Fiumicino dovrà illustrerà il nuovo piano vaccinale. Tra le ipotesi più accreditate, anche se il governo prima di assumere una decisione attenderà l’ultimo aggiornamento sull’andamento dell’epidemia in ogni regione, è l’introduzione ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Oggi a #PalazzoChigi è stato siglato il Patto per l’Innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale con il Mi… - antoniopalmieri : Serve una comunicazione forte, circostanziata e chiara da parte di @Palazzo_Chigi, che dissipi ogni dubbio sulla si… - renatobrunetta : Ora in diretta da Palazzo Chigi la firma del «Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale» co… - TihTri : RT @Palazzo_Chigi: Il Consiglio dei Ministri è convocato venerdì 12 marzo alle ore 11.30 a Palazzo Chigi. Qui l'ordine del giorno ?? https:… - UtherPe1 : RT @UtherPe1: @Palazzo_Chigi Noi aspettiamo i risarcimenti per le chiusure di un anno ormai, a breve non ci sarà più nessuno da risarcire p… -