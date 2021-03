Pagelle Roma-Shakhtar Donetsk 3-0 | voti e tabellino Europa League 2020 2021

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ledi3-0, con ie ildel match dell’andata degli ottavi di finale di. All’Olimpico giallorossi in vantaggio nel primo tempo grazie al gol messo a segno da Pellegrini, poi però l’infortunio occorso a Mkhitaryan che potrebbe rivelarsi pesante per il resto della stagione. Nella ripresa El Shaarawy e Mancini a segno per un 3-0 che sa di qualificazione. Di seguito iai protagonisti. GLI HIGHLIGHTS(3-4-2-1): Pau Lopez 6.5; Mancini 7, Cristante 6.5, Kumbulla 6.5; Karsdorp 6.5, Villar 7, Diawara 6.5 (34? st Ibanez sv), Spinazzola 7 (33? st Bruno Peres sv); Pedro 6 (17? st El Shaarawy 6.5), Pellegrini 7.5 (33? st ...

Advertising

sportface2016 : #RomaShakhtar 3-0, le pagelle e il tabellino - infoitsport : PRIMAVERA 1 PAGELLE MILAN-ROMA 0-0 - Milanese in evidenza - infoitsport : PRIMAVERA 1 PAGELLE MILAN-ROMA 0-0 - Milanese in evidenza - infoitsport : Pagelle Milan Primavera-Roma: Hauge il migliore, Roback sprecone - DailyBasket_it : Givova Scafati – Eurobasket Roma 103 a 81 la gara e le pagelle -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Roma

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'andata degli ottavi di Europa League 2020/21:Shakhtar ...Ora Milan, Juventus e: il Napoli si gioca in sette giorni la sua stagione. Ledi Napoli - Bologna 3 - 1: Mertens non gira Voto 6...a Spezia e Benevento e al loro classico pareggino Gol ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'andata degli ottavi di Europa League 2020/21: pagelle Roma Shakhtar Donetsk ...72' Altro cambio per i giallorossi: fuori Morichelli, dentro Vicario. 66' Cambio per la Roma: dentro Ciervo, fuori Satriano. 19' Ripartenza Roma con Providence, che si fa tutto il campo palla al piede ...