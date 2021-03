Paganese-Palermo, accadde all’andata: al “Barbera” finì 2-1 per i rosanero. Il racconto del match (Di giovedì 11 marzo 2021) Due a uno. È questo il risultato finale maturato al termine della gara disputata lo scorso 15 novembre allo Stadio “Renzo Barbera“.Stavolta sarà Paganese-Palermo: un match che servirà ai rosanero per cercare di archiviare la sconfitta per 2-4 patita in casa contro la Juve Stabia, con i campani che hanno bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona playout.In occasione del match d'andata, la compagine siciliana ha sfoggiato un primo tempo autorevole e brillante sul piano del gioco. Il Palermo è partito subito forte, cingendo d'assedio la compagine ospite. La premiata ditta Almici-Kanoute ha spinto forte sulla catena di destra, con l'ex Catanzaro che ha messo subito in mezzo un paio di traversoni interessanti. Pochi minuto dopo è stato Rauti a sbloccare il ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 marzo 2021) Due a uno. È questo il risultato finale maturato al termine della gara disputata lo scorso 15 novembre allo Stadio “Renzo“.Stavolta sarà: unche servirà aiper cercare di archiviare la sconfitta per 2-4 patita in casa contro la Juve Stabia, con i campani che hanno bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona playout.In occasione deld'andata, la compagine siciliana ha sfoggiato un primo tempo autorevole e brillante sul piano del gioco. Ilè partito subito forte, cingendo d'assedio la compagine ospite. La premiata ditta Almici-Kanoute ha spinto forte sulla catena di destra, con l'ex Catanzaro che ha messo subito in mezzo un paio di traversoni interessanti. Pochi minuto dopo è stato Rauti a sbloccare il ...

