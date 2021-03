Paganese | due positivi al Covid-19 nel gruppo squadra | sabato la sfida contro il Palermo

(Di giovedì 11 marzo 2021) "LaCalcio 1926 srl comunica che a seguito del ciclo di test Anti-19, mediante tampone molecolare, a cui si è sottoposto ieri ilsono emersi due casi dità.I tesserati in questione, entrambi asintomatici, sono in isolamento e sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo sanitario.Buone notizie invece per i due tesserati risultatila scorsa settimana, che stamattina hanno effettuato le visite mediche e ricevuto l’idoneità sportiva, ed oggi ritorneranno ad allenarsi in".

Prima settimana piena per la Paganese, dopo quasi due mesi senza tregua e denso di appuntamenti. In vista dell'ennesimo turno infrasettimanale in programma il 17 marzo a Bisceglie, gli azzurrostellati ...