PA | Fials a Brunetta | Subito un nuovo contratto a chi è sempre in prima linea Bene il Patto per l' innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 marzo 2021) “Urge affrontare la tornata contrattuale 2019-2021, visto che tutti i Ccnl dei dipendenti pubblici sono scaduti da più di due anni, per dareuna chi è in. Allo scopo, accogliamo con cauta soddisfazione, dopo la definizione delper l'del, la convocazione del ministro della Funzione Pubblica ai sindacati delimpiego per domani sui rinnovi contrattuali 2019-2021 e la riforma della PA”. Così Giuseppe Carbone, segretario generale della, che parteciperà domani al confronto con il ministro Renato. Laauspica che gli obiettivi ...