Oscar lascia la Cina | il brasiliano vorrebbe il Chelsea

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 11 marzo 2021)lascerà la, ma l’ex trequartista delha rivelato che gradirebbe chiudere la carriera proprio con i Blues. Perchétornare al? Il giocatoreclasse 1991 ha rito una dichiarazione importante a riguardo tramite la trasmissione radiofonica talkSport. “Il mio pensiero è quello di finire la mia carriera alperché ho passato dei momenti bellissimi in quel club. Ilmi ha aiutato molto a migliorare e a giocare in Champions League che era il mio sogno. Ho ancora molti amici fra i Blues e se avessi davvero di tornare sarebbe un sogno. So che la loro politica è rivolta ai giovani ma farò del mio meglio per essere in condizione per finire la mia ...