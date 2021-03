Oroscopo 12 marzo 2021 | Luna dissonante per Ariete | nuove occasioni per Acquario

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 12 marzo 2021) L’del 12denota unaun po’per i nati sotto il segno dell’. I Toro, invece, saranno un po’ insicuri. Glidovrebbero tenere gli occhi ben aperti perché ci sono delle novità in arrivo.daa Vergine. Laè ancora un po’, pertanto, è meglio non essere troppo precipitosi. Siate cauti nei rapporti di coppia e in quelli con la famiglia. Dal punto di vista lavorativo, invece, non esitate a prendere le decisioni, non tiratevi indietro aspettando che le cose “capitino”. Toro. Giornata caratterizzata da un bel po’ di insicurezze. I dubbi potrebbero riguardare sia la sfera professionale sia quella ...