Orlando "Verso proroga per blocco dei licenziamenti" (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – "Andiamo nella direzione di una proroga del blocco dei licenziamenti. Per i lavoratori che dispongono di strumenti ordinari sarà legata a un termine definitivo, mentre per quelli non coperti da strumenti ordinari sarà agganciato alla riforma degli ammortizzatori sociali". Lo ha detto Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle politiche sociali, in audizione in commissione Lavoro al Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero. "L'andamento della perdita di posti di lavoro in questi mesi ha indicato tendenze che in prospettiva possono produrre gravi lacerazioni e aumentare le disuguaglianze. Dobbiamo essere consapevoli di queste ferite. Pure in presenza in un'eterogeneità, maggiormente penalizzati risultano essere i giovani e le donne. Dobbiamo scongiurare con tutti i mezzi il rischio di una ...

