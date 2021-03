Orlando | “Il blocco dei licenziamenti sarà prorogato”

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il ministroin Senato: “Dobbiamo scongiurare con tutti i mezzi il rischio di una generazione perduta”. ROMA – Il ministroin audizione in Senato ha fatto il punto sulle prossime mosse economiche del governo: “Andiamo verso una proroga deldei– ha assicurato, riportato da RaiNews – nel caso dei lavoratori che dispongono di strumenti ordinari, in qualche modo, ad un termine chedefinitivo. Per coloro che non sono coperti da strumenti ordinari, invece,agganciato ad una riforma degli ammortizzatori sociali . Il nostro obiettivo è quello di scongiurare con tutti i mezzi il rischio di una generazione perduta“. “Potenziale le infrastrutture sociali” Il ministro ha parlato anche del tema rilancio per il settore del ...