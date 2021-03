Ordinanza | de Magistris contro De Luca | incomprensibile | siamo già in zona rossa

(Di giovedì 11 marzo 2021) 'Trovo quest'veramenteperché limitare durante una fase in cui le giornate iniziano ad essere più miti la possibilità delle persone di camminare, ad esempio in un grande ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ordinanza Magistris

Così il sindaco di Napoli, Luigi de, ha commentato Rradio Crc, l'emanata ieri dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con cui da oggi in tutto il territorio ...Così il sindaco di Napoli, Luigi de, ha commentato Rradio Crc, l'emanata ieri dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con cui da oggi in tutto il territorio ...Con la settima ordinanza dell’anno licenziata mercoledì sera il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha disposto nuove limitazioni alla mobilità e alle attività dei mercati nella zona rossa campa ...Questa ordinanza non mi convince, e non la trovo necessaria ed efficace». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha commentato l'ordinanza emanata ieri dal presidente della Regione Campania, ...