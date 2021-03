Orban contro la legalizzazione della cannabis: “Bruxelles è per immigrazione clandestina e droga” (Di giovedì 11 marzo 2021) Budapest, 11 mar – A Viktor Orban non piace il nuovo progetto dell’Ue di legalizzazione per la cannabis terapeutica: un suo portavoce lo paragona alla volontà di “legalizzare” l’immigrazione clandestina. “cannabis è pericolosa” per il ministro di Orban “Sfortunatamente, quello che stiamo vedendo è che Bruxelles non solo sostiene la migrazione illegale ma anche l’aumento del consumo di droga, o almeno vuole renderlo più facile da quando la cannabis è stata recentemente riclassificata alle Nazioni Unite come una categoria che presumibilmente non è pericolosa”, ha dichiarato il ministro degli esteri ungherese Péter Szijjártó all’agenzia di stampa statale MTI. Le decisioni dell’Onu sulla cannabis In ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 marzo 2021) Budapest, 11 mar – A Viktornon piace il nuovo progetto dell’Ue diper laterapeutica: un suo portavoce lo paragona alla volontà di “legalizzare” l’. “è pericolosa” per il ministro di“Sfortunatamente, quello che stiamo vedendo è chenon solo sostiene la migrazione illegale ma anche l’aumento del consumo di, o almeno vuole renderlo più facile da quando laè stata recentemente riclassificata alle Nazioni Unite come una categoria che presumibilmente non è pericolosa”, ha dichiarato il ministro degli esteri ungherese Péter Szijjártó all’agenzia di stampa statale MTI. Le decisioni dell’Onu sullaIn ...

