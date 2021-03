“Ora è così…”. Antonella Elia, cambia (di nuovo) tutto con Pietro Delle Piane. Ma stavolta è diverso (Di giovedì 11 marzo 2021) Antonella Elia ha incontrato Pietro Delle Piane nell’ascensore di di Live-Non è la D’Urso. L’attore, chiede scusa alla Elia pubblicamente per tutti gli errori che ha commesso. Ammette di aver sbagliato a Temptation Island a offenderla e che da quel momento in poi sta affrontando un percorso di cambiamento per meritare nuovamente la sua fiducia. Tuttavia l’ex valletta di Mike Bongiorno in quell’occasione non si è sentita pronta a perdonarlo del tutto rivelando a Barbara D’Urso che anche se non sono fidanzati: “È il mio amante”. In tutti i casi tra i due non è detta l’ultima parola perché continuano a vedersi e c’è una forte passione. Quindi se da un lato lei continua ad essere restia nei confronti dell’uomo, lui in questo periodo l’attore non si è mai ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 marzo 2021)ha incontratonell’ascensore di di Live-Non è la D’Urso. L’attore, chiede scusa allapubblicamente per tutti gli errori che ha commesso. Ammette di aver sbagliato a Temptation Island a offenderla e che da quel momento in poi sta affrontando un percorso dimento per meritare nuovamente la sua fiducia. Tuttavia l’ex valletta di Mike Bongiorno in quell’occasione non si è sentita pronta a perdonarlo delrivelando a Barbara D’Urso che anche se non sono fidanzati: “È il mio amante”. In tutti i casi tra i due non è detta l’ultima parola perché continuano a vedersi e c’è una forte passione. Quindi se da un lato lei continua ad essere restia nei confronti dell’uomo, lui in questo periodo l’attore non si è mai ...

