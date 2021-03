One Piece, prime immagini del live action (Di giovedì 11 marzo 2021) Spuntano le prime immagini direttamente dal set del live action di One Piece, la Going Merry diventa virale. In rete stanno circolando le prime foto del set del live action di One Piece. Soggetto delle immagini la Going Merry, nave della ciurma protagonista della serie animata. Il design richiama fedelmente quello realizzato da Oda. Un risultato incredibile data la difficoltà dell’opera e l’attenzione al dettaglio degli appassionati. pic.twitter.com/UjOft1vNJ6— OCJ (@OCJ828) February 10, 2021 Netflix non ha ancora fatto sapere nulla in merito ad una possibile data d’uscita, ma le immagini lasciano ben sperare per il proseguo dei lavori. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Spuntano ledirettamente dal set deldi One, la Going Merry diventa virale. In rete stanno circolando lefoto del set deldi One. Soggetto dellela Going Merry, nave della ciurma protagonista della serie animata. Il design richiama fedelmente quello realizzato da Oda. Un risultato incredibile data la difficoltà dell’opera e l’attenzione al dettaglio degli appassionati. pic.twitter.com/UjOft1vNJ6— OCJ (@OCJ828) February 10, 2021 Netflix non ha ancora fatto sapere nulla in merito ad una possibile data d’uscita, ma lelasciano ben sperare per il proseguo dei lavori. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

