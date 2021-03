Ok da Ema al vaccino Johnson & Johnson: efficace e sicuro (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – L’Agenzia europea per i Medicinali (EMA) ha appena fatto sapere di aver concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino Janssen contro il Covid-19 nelle persone di età superiore ai 18 anni. Dopo una valutazione approfondita, il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA ha infatti concluso che i dati sul vaccino sono “solidi” e “soddisfano” i criteri di “efficacia, sicurezza e qualità”. Il vaccino Janssen, prodotto dalla società farmaceutica Johnson & Johnson, è il quarto vaccino raccomandato nell’Unione europea per prevenire il Covid-19. Leggi su dire (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – L’Agenzia europea per i Medicinali (EMA) ha appena fatto sapere di aver concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino Janssen contro il Covid-19 nelle persone di età superiore ai 18 anni. Dopo una valutazione approfondita, il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA ha infatti concluso che i dati sul vaccino sono “solidi” e “soddisfano” i criteri di “efficacia, sicurezza e qualità”. Il vaccino Janssen, prodotto dalla società farmaceutica Johnson & Johnson, è il quarto vaccino raccomandato nell’Unione europea per prevenire il Covid-19.

