Oggi si terrà la prima estrazione della lotteria degli scontrini (Di giovedì 11 marzo 2021) Alle 13 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli svelerà i biglietti vincitori dell'estrazione. In tutto partecipano circa 4 milioni di persone per un totale di 542 milioni di biglietti virtuali.... Leggi su dday (Di giovedì 11 marzo 2021) Alle 13 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli svelerà i biglietti vincitori dell'. In tutto partecipano circa 4 milioni di persone per un totale di 542 milioni di biglietti virtuali....

Advertising

TizianaFerrario : 84 anni, mentre tutti i governanti sono chiusi nei loro uffici su piattaforme on line #PapaFrancesco è in Iraq a pa… - SeaWatchItaly : Terra. Dopo essere sopravvissute ai campi di detenzione in Libia e al viaggio nel Mediterraneo le 363 persone sull… - PaoloGentiloni : Definiamo spesso storici alcuni fatti della nostra cronaca. Il prossimo viaggio di #PapaFrancesco è davvero storico… - Digital_Day : In tutto partecipano circa 4 milioni di persone per un totale di 542 milioni di biglietti virtuali. - dukana2 : RT @dukana2: ECCOLA!! LA CONDANNA DI #ENI PER AVER AVVELENATO LA #BASILICATA ??INSIEME A POLITICI CORROTTI...##ARPAB...LUCANI MUTI E #PENNI… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi terrà Wonder Woman/ Su Canale 5 il film con Gal Gadot (oggi, 11 marzo) La programmazione televisiva di Canale 5 prevede per la prima serata di oggi, giovedì 11 marzo, alle ore 21.40 la messa in onda del film " Wonder Woman ". Si tratta di una pellicola del 2017 prodotta negli Stati Uniti d'America dalla casa cinematografica Warner Bros ...

La svolta sostenibile dei brand verso un'economia sempre più circolare Il decennio della responsabilità sociale (CSR), che mirava a difendere il valore generato dalle aziende, è ormai superato e quella che oggi sembra assumere i caratteri di una moda passeggera, in ...

Andrea Moccia, la star di Geopop: «Volevo fare lo chef, ora spiego i segreti della Terra a 1 milione di... Corriere della Sera La programmazione televisiva di Canale 5 prevede per la prima serata di, giovedì 11 marzo, alle ore 21.40 la messa in onda del film " Wonder Woman ". Si tratta di una pellicola del 2017 prodotta negli Stati Uniti d'America dalla casa cinematografica Warner Bros ...Il decennio della responsabilità sociale (CSR), che mirava a difendere il valore generato dalle aziende, è ormai superato e quella chesembra assumere i caratteri di una moda passeggera, in ...