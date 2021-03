Oggi la prima estrazione della Lotteria degli scontrini: come si partecipa e quanto si vince (Di giovedì 11 marzo 2021) Parte Oggi la Lotteria degli scontrini, alle 13.00 la prima estrazione: come si partecipa, quanto si vince e il calendario delle estrazioni Oggi, alle 13.00, la prima estrazione della Lotteria degli scontriniAl via la Lotteria degli scontrini, Oggi è in programma la prima estrazione: in palio 10 premi da 100 mila euro cadauno per 10 acquirenti ed altri 10 da 20 mila euro cadauno per 10 esercenti. I codici vincenti, informa l’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, verranno resi pubblici ... Leggi su formatonews (Di giovedì 11 marzo 2021) Partela, alle 13.00 lasisie il calendario delle estrazioni, alle 13.00, laAl via laè in programma la: in palio 10 premi da 100 mila euro cadauno per 10 acquirenti ed altri 10 da 20 mila euro cadauno per 10 esercenti. I codicinti, informa l’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, verranno resi pubblici ...

