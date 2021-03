Oggi incontro Governo – Regioni: i punti sulla nuova stretta (Di giovedì 11 marzo 2021) Si terrà nella giornata di Oggi, 11 Marzo 2021, l’incontro tra Governo e Regioni per decidere le misure da adottare per contrastare l’emergenza epidemiologica. Lockdown Foto di Alexas Fotos da PixabayIl DPCM varato dal Governo Draghi lo scorso 6 Marzo può già subire delle modifiche dopo neanche una settimana. A causa dell’avanzare celere del virus si pensa a misure più restrittive da adottare. Per questo motivo, sono previste una serie di riunioni, Oggi quella con i Governatori delle Regioni e le Province autonome. La variante inglese ha ormai preso il sopravvento. La sua contagiosità preoccupa gli esperti sanitari che chiedono a gran voce un lockdown nazionale. Per una migliore valutazione il Premier Draghi sta analizzando i dati giorno per giorno ed ... Leggi su kronic (Di giovedì 11 marzo 2021) Si terrà nella giornata di, 11 Marzo 2021, l’traper decidere le misure da adottare per contrastare l’emergenza epidemiologica. Lockdown Foto di Alexas Fotos da PixabayIl DPCM varato dalDraghi lo scorso 6 Marzo può già subire delle modifiche dopo neanche una settimana. A causa dell’avanzare celere del virus si pensa a misure più restrittive da adottare. Per questo motivo, sono previste una serie di riunioni,quella con i Governatori dellee le Province autonome. La variante inglese ha ormai preso il sopravvento. La sua contagiosità preoccupa gli esperti sanitari che chiedono a gran voce un lockdown nazionale. Per una migliore valutazione il Premier Draghi sta analizzando i dati giorno per giorno ed ...

