Oggi il Garante della Privacy ci ha ricordato che l'app Immuni esiste (Di giovedì 11 marzo 2021) Immuni è sempre stata e continua ad essere un'applicazione al centro di polemiche. Tra la questione Privacy e l'inefficacia dimostrata finora – con conseguente perdita di fiducia da parte dei cittadini -, il ministero della Salute continua comunque a puntare su un sistema che potrebbe dimostrarsi efficace per il tracciamento. Un tracciamento che, ovviamente, non può funzionare in questo momento – in piena terza ondata e con i contagi in salita – ma che potrebbe rivelarsi prezioso quando, sperabilmente, la somministrazione dei vaccini e l'arrivo della bella stagione contribuiranno a far flettere la curva. Oggi è arrivata l'autorizzazione da parte del Garante Privacy italiano ad attivare una nuova funzione che dovrebbe snellire procedura di ricezione delle notifiche da ...

