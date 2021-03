Oggi è un altro giorno, Serena Bortone “Vittoria Schisano? Momento sgradevole” e lei le risponde al veleno sui social (Di giovedì 11 marzo 2021) A Oggi è un altro giorno, Serena Bortone, la conduttrice ospita molti personaggi famosi con i quali si intrattiene in interviste molto piacevoli durante le quali gli ospiti raccontano molto di sè stessi e della loro vita e tutti dicono di sentirsi a proprio agio con la padrona di casa. Tutti tranne una, Vittoria Schisano con la quale Serena Bortone ha avuto modo di litigare in diretta e di scontrarsi in modo abbastanza duro anche se con toni molto pacati da parte di entrambe. Serena Bortone ospita Vittoria Schisano con la quale scoppia una lite Durante una puntata del mese di dicembre, Serena Bortone ha ospitato ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 11 marzo 2021) Aè un, la conduttrice ospita molti personaggi famosi con i quali si intrattiene in interviste molto piacevoli durante le quali gli ospiti raccontano molto di sè stessi e della loro vita e tutti dicono di sentirsi a proprio agio con la padrona di casa. Tutti tranne una,con la qualeha avuto modo di litigare in diretta e di scontrarsi in modo abbastanza duro anche se con toni molto pacati da parte di entrambe.ospitacon la quale scoppia una lite Durante una puntata del mese di dicembre,ha ospitato ...

