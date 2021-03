Oggi è un altro giorno, Serena Bortone torna sull’intervista a Vittoria Schisano: volano di nuovo stracci tra le due (Di giovedì 11 marzo 2021) Qualche tempo fa avevamo riportato la notizia del diverbio avvenuto in diretta tra Serena Bortone, conduttrice di Oggi è un altro giorno e una delle sue ospiti, ovvero l’attrice Vittoria Schisano. A distanza di tempo, secondo quanto riportato da Fanpage, Serena Bortone sarebbe tornata sull’argomento durante un’intervista per Diva e Donna commentando quanto avvenuto in quel lontano dicembre. E non avrebbe certo speso parole carine per la Schisano: Vittoria Schisano. Se ne è parlato anche troppo e non voglio fare altra pubblicità a una signora che è stata così sgradevole. Contestò la clip di un film che aveva girato quando era ancora Giuseppe. Io sono molto ... Leggi su trendit (Di giovedì 11 marzo 2021) Qualche tempo fa avevamo riportato la notizia del diverbio avvenuto in diretta tra, conduttrice diè une una delle sue ospiti, ovvero l’attrice. A distanza di tempo, secondo quanto riportato da Fanpage,sarebbeta sull’argomento durante un’intervista per Diva e Donna commentando quanto avvenuto in quel lontano dicembre. E non avrebbe certo speso parole carine per la. Se ne è parlato anche troppo e non voglio fare altra pubblicità a una signora che è stata così sgradevole. Contestò la clip di un film che aveva girato quando era ancora Giuseppe. Io sono molto ...

