Oggi 25 673 casi e 373 morti Tasso di positività sale al 6 9% Abruzzo e Campania | boom terapie intensive

I nuovi contagi segnalati sono 25., su 372.217 tamponi: in aumento rispetto ai 22.409 di ieri, sulla base di 361.676 prelievi effettuati. Sale il tasso di positività, chesi attesta al 6,9% (+0,7%). Purtroppo, in ascesa anche ...Sono 25.i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero ...9%, ieri era stato del 6,2%, quindiin aumento dello 0,7%. Sono 266 gli ingressi in ...Sono 25.673 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 11 marzo, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 373 morti, che p ...Regione Lombardia ha pubblicato i dati aggiornati a giovedì 11 marzo relativi alla diffusione del Coronavirus nella regione.