Nuraghi Patrimonio dell'Umanità? Il verdetto entro fine marzo (Di giovedì 11 marzo 2021) I Nuraghi presto Patrimonio dell'Umanità? Il verdetto dovrebbe arrivare verso fine marzo. Si alza un coro di appelli affinché i siti nuragici della Sardegna entrino a far parte dell'Unesco: Gesuiti, scienziati e archeologi di tutto il mondo. Il tempo sta per scadere e gli appelli non si fermano. Cos'è un nuraghe? Il nuraghe è uno considerato uno

Ultime Notizie dalla rete : Nuraghi Patrimonio "Nuraghi patrimonio umanità", coro di appelli all'Unesco Pressing trasversale in vista del verdetto che arriverà a fine marzo Pressing trasversale per i nuraghi 'patrimonio dell'umanità'. In vista del verdetto che arriverà a fine marzo, è coro di appelli all'Unesco affinché i siti nuragici della Sardegna, un po' le piramidi nostrane, siano ...

Nuraghi, iter per riconocimento Unesco: Monumenti aperti nel gruppo di lavoro ... di insediamento e infrastrutturali del patrimonio culturale nuragico della Sardegna e della sua storia. 'Il fiume si ingrossa. Aldilà del riconoscimento Unesco che tutti auspichiamo abbiamo già ...

