Nuovo San Siro, si riapre l’ipotesi di uno stadio in solitaria per Inter e Milan (Di giovedì 11 marzo 2021) Riprende quota l’ipotesi dello stadio “diviso” per Inter e Milan Nuova clamorosa ipotesi per il Nuovo stadio di Inter e Milan. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, il sempre più probabile cambio di proprietà in casa nerazzurra potrebbe portare a valutare nuovamente la costruzione di un Nuovo impianto per ognuna delle due squadre, lasciando così la condivisione dell’impianto, così come nei progetti iniziali. La situazione è tutta in divenire e si delineerà definitivamente nel momento in cui sarà stabilito l’asset societario nerazzurro con la famiglia Zhang destinata ormai a lasciare. Sul fronte della costruzione, invece, si allungano nuovamente i tempi, con la decisione sul pubblico Interesse che sarà ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Riprende quotadello“diviso” perNuova clamorosa ipotesi per ildi. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, il sempre più probabile cambio di proprietà in casa nerazzurra potrebbe portare a valutare nuovamente la costruzione di unimpianto per ognuna delle due squadre, lasciando così la condivisione dell’impianto, così come nei progetti iniziali. La situazione è tutta in divenire e si delineerà definitivamente nel momento in cui sarà stabilito l’asset societario nerazzurro con la famiglia Zhang destinata ormai a lasciare. Sul fronte della costruzione, invece, si allungano nuovamente i tempi, con la decisione sul pubblicoesse che sarà ...

