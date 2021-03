Nuovo piano vaccini Covid in Italia: come funziona, a chi tocca e quando (Di giovedì 11 marzo 2021) Il piano vaccini Covid in Italia detta un Nuovo programma in vista degli obiettivi previsti per la fine di giugno, termine entro il quale si auspica la distribuzione di 60 milioni di somministrazioni. Dopo il via dello scorso 27 dicembre, data di inizio della campagna vaccinale, il piano si aggiorna in base alle disposizioni del premier Draghi e del Nuovo commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. La tabella del Ministero della Salute farà riferimento a due criteri, validi per tutte le regioni: la fascia d’età e le condizioni di salute. Se da un lato procederanno le vaccinazioni di over 80, personale docente e scolastico, forze dell’ordine, personale del servizio pubblico, penitenziari e comunità residenziali; dall’altro vengono identificate nuove ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Ilindetta unprogramma in vista degli obiettivi previsti per la fine di giugno, termine entro il quale si auspica la distribuzione di 60 milioni di somministrazioni. Dopo il via dello scorso 27 dicembre, data di inizio della campagna vaccinale, ilsi aggiorna in base alle disposizioni del premier Draghi e delcommissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. La tabella del Ministero della Salute farà riferimento a due criteri, validi per tutte le regioni: la fascia d’età e le condizioni di salute. Se da un lato procederanno le vaccinazioni di over 80, personale docente e scolastico, forze dell’ordine, personale del servizio pubblico, penitenziari e comunità residenziali; dall’altro vengono identificate nuove ...

Advertising

ItaliaViva : A chi non capiva e dice ancora di non capire le mie dimissioni, che hanno portato alla crisi di governo, lo invito… - MediasetTgcom24 : Bozza nuovo piano vaccini: per fasce età dopo over 80, prof e pazienti fragili #vaccini - Agenzia_Ansa : FLASH | Bozza del nuovo piano vaccini, 5 categorie in priorità #ANSA - fnpcisler : RT @FnpCisl: #11marzo ?? Piano vaccini, lavoro e coesione sociale, nuovo modello sanitario: i tre punti di forza dai quali ripartire per dar… - giornaleprociv : Bozza nuovo piano vaccini, 5 categorie con priorità ?? -