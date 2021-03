Nuovo lockdown per Pasqua e Pasquetta: nuovi dettagli sul piano del Governo Draghi (Di giovedì 11 marzo 2021) Nuovo lockdown per Pasqua e Pasquetta? Il Governo Draghi si prende almeno un altro giorno per pensare all’irrigidimento delle restrizioni anti-contagio. La comunicazione della decisione in arrivo per venerdì 12 marzo 2021. Cosa si sa al momento? Decisione attesa per venerdì 12 marzo Nuovo lockdown per Pasqua e Pasquetta? Il Governo Draghi vuole prendersi almeno altre 24 ore per decidere in merito. Oggi, giovedì 11 marzo, previsto il confronto con Regioni e Province autonome, mentre non si è mai fermata la discussione con il Comitato Tecnico Scientifico negli ultimi giorni. Dunque, domani venerdì 12 marzo 2021 il Consiglio dei ministri dovrebbe sedersi intorno a un tavolo ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 11 marzo 2021)per? Ilsi prende almeno un altro giorno per pensare all’irrigidimento delle restrizioni anti-contagio. La comunicazione della decisione in arrivo per venerdì 12 marzo 2021. Cosa si sa al momento? Decisione attesa per venerdì 12 marzoper? Ilvuole prendersi almeno altre 24 ore per decidere in merito. Oggi, giovedì 11 marzo, previsto il confronto con Regioni e Province autonome, mentre non si è mai fermata la discussione con il Comitato Tecnico Scientifico negli ultimi giorni. Dunque, domani venerdì 12 marzo 2021 il Consiglio dei ministri dovrebbe sedersi intorno a un tavolo ...

