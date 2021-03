Nuovo farmaco blocca il Covid in 24 ore. Bassetti rivela: “E’ potente, lo adotteremo anche in Italia” (Di giovedì 11 marzo 2021) E’ il professor Matteo Bassetti, da Genova, a svelare la notizia più interessante di oggi sul fronte della lotta al Covid. A quanto pare, vaccini a parte, si sarebbe fatto un bel passo avanti sul fronte della cura, grazie a un anti antivirale, il “molnupiravir”. “E’ un farmaco molto interessante sviluppato da Merck in collaborazione con Ridgeback Biotherapeutics. I dati di uno studio americano di fase 2 (su 200 pazienti non ospedalizzati), presentati al congresso Croi sugli effetti del farmaco dopo 5 giorni dalla somministrazione, evidenziano che la carica virale era ridotta in tutti i pazienti che lo hanno ricevuto rispetto a chi ha avuto il placebo”, spiega all’Adnkronos Salute il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021) E’ il professor Matteo, da Genova, a svelare la notizia più interessante di oggi sul fronte della lotta al. A quanto pare, vaccini a parte, si sarebbe fatto un bel passo avanti sul fronte della cura, grazie a un anti antivirale, il “molnupiravir”. “E’ unmolto interessante sviluppato da Merck in collaborazione con Ridgeback Biotherapeutics. I dati di uno studio americano di fase 2 (su 200 pazienti non ospedalizzati), presentati al congresso Croi sugli effetti deldopo 5 giorni dalla somministrazione, evidenziano che la carica virale era ridotta in tutti i pazienti che lo hanno ricevuto rispetto a chi ha avuto il placebo”, spiega all’Adnkronos Salute il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi ...

