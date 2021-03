Nuovo Dpcm, Sileri: «Lockdown weekend come Natale? Situazione diversa» (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Nuovo Dpcm non è ancora realtà. In verità non si sa ancora se sarà una revisione di quello in vigore dal 6 o se servirà un provvedimento Nuovo. Tuttavia, la direzione è ormai tracciata. L'andamento del contagio richiede una strategia di contenimento. Sono, però, significative le parole che Pierpaolo Sileri ha rilasciato in un'intervista a La Stampa. Il sottosegretario del Ministero della Salute, che è una voce ufficiale che proviene dal governo Draghi, ha spiegato come di fatto la stretta può maturare in maniera quasi fisiologica per effetto del cambio dei colori. L'andamento del contagio e le disposizioni già esistenti potrebbero determinare misure stringenti sulla base dei meccanismi che già ci sono. «Questa settimana - ha precisato Sileri- ci saranno altre regioni destinate a ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 11 marzo 2021) Ilnon è ancora realtà. In verità non si sa ancora se sarà una revisione di quello in vigore dal 6 o se servirà un provvedimento. Tuttavia, la direzione è ormai tracciata. L'andamento del contagio richiede una strategia di contenimento. Sono, però, significative le parole che Pierpaoloha rilasciato in un'intervista a La Stampa. Il sottosegretario del Ministero della Salute, che è una voce ufficiale che proviene dal governo Draghi, ha spiegatodi fatto la stretta può maturare in maniera quasi fisiologica per effetto del cambio dei colori. L'andamento del contagio e le disposizioni già esistenti potrebbero determinare misure stringenti sulla base dei meccanismi che già ci sono. «Questa settimana - ha precisato- ci saranno altre regioni destinate a ...

Advertising

Corriere : ?? Si chiude già dal prossimo weekend - vocidicitta : Nuovo articolo: Catania, sanzione e chiusura temporanea per un locale che non ha rispettato norme anti-covid - PiWally : RT @AndreeCucc: Nuovo DPCM di Draghi: chiudetevi in voi stessi. - tignusel : RT @patriziagatto3: LA VOGLIAMO SMETTERE CON QUESTO TERRORISMOMO PSICOLOGICO NON CE LA FACCIAMO PIÙ ??BASTAAAA LASCIATECI VIVERE SIAMO NAT… - patriziagatto3 : LA VOGLIAMO SMETTERE CON QUESTO TERRORISMOMO PSICOLOGICO NON CE LA FACCIAMO PIÙ ??BASTAAAA LASCIATECI VIVERE SIAMO… -