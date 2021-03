Nuovo Dpcm, incontro Governo-Regioni per valutare le nuove restrizioni: ipotesi zona rossa a Pasqua, nei festivi e prefestivi (Di giovedì 11 marzo 2021) Alle 10 riunione della Conferenza delle Regioni. All’ordine del giorno, i temi che saranno affrontati dalla Conferenza unificata, convocata dal ministro per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, per le 14,30, alla quale parteciperà anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, che terrà una informativa sul piano vaccini e sulle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 marzo 2021) Alle 10 riunione della Conferenza delle. All’ordine del giorno, i temi che saranno affrontati dalla Conferenza unificata, convocata dal ministro per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, per le 14,30, alla quale parteciperà anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, che terrà una informativa sul piano vaccini e sulle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. L'articolo .

