(Di giovedì 11 marzo 2021) “Frenare la crescita dei contagi in città evitando così i picchi che si stanno registrando in altre parti d’Italia è l’obiettivo che ha determinato la firma dell’ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale la vendita degli alcolici dalle 18 alle 5 del mattino e che ha stoppato l’attività dei mercatini rionali nella settima circoscrizione”. Lo ha dichiarato il sindaco di, Leoluca, che ha rivolto unalla. vbo/r su Il Corriere della Città.

Advertising

Corriere : Nuovi divieti da lunedì, i ministri sono divisi. Draghi si prende 24 ore e attende i nuovi dati - Open_gol : ?? I nuovi divieti saranno in vigore da lunedì 15 marzo - Corriere : ?? Lockdown nel weekend, spostamenti limitati e negozi chiusi: il Dpcm Draghi verrà modificato. La riunione con il C… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Nuovi divieti anti Covid a Palermo, appello Orlando 'massima prudenza' - - Italpress : Nuovi divieti anti Covid a Palermo, appello Orlando “massima prudenza” -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi divieti

Tutta Italia zona rossa nei weekend, zona gialla rafforzata con, regole e restrizioni più ... Nel corso della riunione saranno esaminati idati sulla diffusione del contagio e ...La Pasqua del 2021 si prospetta quindi "blindata" con una settimana dimirati, in particolare da sabato 3 a lunedì 5 aprile. Non saranno consentiti pranzi, gite, incontri con più persone non ...Tra i nuovi divieti e chiusure nella regione c’è quella he riguarda le aree pubbliche: chiusi parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze. Il president ...Da questa mattina è entrata in vigore la nuova ordinanza regionale che chiude al pubblico piazze, lungomari, parchi, ville comunali e giardini pubblici. Una stretta fortemente voluta ...