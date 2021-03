Nuovi casi | decessi | terapie intensive e ricoveri | in quali regioni il contagio della terza ondata avanza di più

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi casi

In Italia soffrono di queste patologie più di tre milioni e mezzo di persone, con 8.500all'anno. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha considerato tali malattie la seconda causa di ...L'epidemia di coronavirus accelera sospinta dalle varianti: in una settimana sono aumentati del 18% sia iche i malati più gravi in terapia intensiva , l'ultima frontiera degli ospedali sempre più in sofferenza in oltre la metà delle Regioni italiane. E per la prima volta da otto settimane, il ...Il nuovo sistema di tracciabilità adottato da Corte Sempione Bignotti di Rodigo. Il consumatore può conoscere trattamenti sanitari, controlli e vaccinazioni ...Per Bls un 2020 stellare: tripli turni, nuovi investimenti e organico al raddoppio per affrontare la domanda di mascherine ...