Nuove strette anti Covid e conferenza Stato-Regioni. L’agenda di oggi (Di giovedì 11 marzo 2021) Governo, e soprattutto Regioni, in massima allerta per la risalita dei contagi Covid. Urgono misure, schematizzate dalla cabina di regia riunita ieri a Palazzo Chigi, e che oggi vengono sottoposte al vaglio dei governatori nella conferenza Stato-Regioni. Si guarda a meccanismi automatici sulle chiusure delle zone a maggior diffusione dell’epidemia. Intanto si guardano i dati economici: l’Istat diffonde quelli delle esportazioni delle Regioni italiane nel 2020. Sul piano europeo, attesa per l’esito del Direttivo della Bce sui tassi, prevista la conferenza stampa del presidente Lagarde. Ecco L’agenda di oggi: Giovedì 11 – Roma, conferenza Stato-Regioni su Dpcm lotta al ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 marzo 2021) Governo, e soprattutto, in massima allerta per la risalita dei contagi. Urgono misure, schematizzate dalla cabina di regia riunita ieri a Palazzo Chigi, e chevengono sottoposte al vaglio dei governatori nella. Si guarda a meccanismi automatici sulle chiusure delle zone a maggior diffusione dell’epidemia. Intanto si guardano i dati economici: l’Istat diffonde quelli delle esportazioni delleitaliane nel 2020. Sul piano europeo, attesa per l’esito del Direttivo della Bce sui tassi, prevista lastampa del presidente Lagarde. Eccodi: Giovedì 11 – Roma,su Dpcm lotta al ...

