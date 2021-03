Nuova stretta agita il Governo: ministri divisi sulle misure (Di giovedì 11 marzo 2021) Da Conte a Draghi il copione è sempre lo stesso. Braccio di ferro tra quanti indicano la linea del rigore e quanti optano, invece, per un intervento più morbido, per quanto possibile, specie nell’ottica di non penalizzare (ancora) ristoranti e negozi, neanche nei weekend. Dunque, Pd, M5s e Leu fermi sulla linea rigorista, ,mentre Fi, Lega e Iv frenano su nuove misure nazionali generalizzate. Serve, dunque, un supplemento di riflessione. Nuova stretta in arrivo, ma bisogna ancora trovare la quadra: non tutti i ministri, infatti, la pensano allo stesso modo. Nel frattempo, la situazione peggiora e le misure da zona gialla faticano a contenere la crescita dei contagi causati dalle varianti del Covid. E’ inoltre probabile che vengano fissate limitazioni in tutta Italia da zona rossa per il weekend di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) Da Conte a Draghi il copione è sempre lo stesso. Braccio di ferro tra quanti indicano la linea del rigore e quanti optano, invece, per un intervento più morbido, per quanto possibile, specie nell’ottica di non penalizzare (ancora) ristoranti e negozi, neanche nei weekend. Dunque, Pd, M5s e Leu fermi sulla linea rigorista, ,mentre Fi, Lega e Iv frenano su nuovenazionali generalizzate. Serve, dunque, un supplemento di riflessione.in arrivo, ma bisogna ancora trovare la quadra: non tutti i, infatti, la pensano allo stesso modo. Nel frattempo, la situazione peggiora e leda zona gialla faticano a contenere la crescita dei contagi causati dalle varianti del Covid. E’ inoltre probabile che vengano fissate limitazioni in tutta Italia da zona rossa per il weekend di ...

