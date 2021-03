Nuova bozza del Piano Vaccini: cinque categorie entrano tra le priorità (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutopriorità per gli over 80 ed alcune categorie professionali come il personale scolastico e le forze dell’ordine ma a queste si aggiungono 5 categorie per età e patologie: è quanto indica la bozza aggiornata del Piano Vaccini, del Ministero della Salute, Commissario straordinario, Iss, Agenas e Aifa che oggi andrà’ in Conferenza Unificata. Queste le linee: elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave); persone tra 70 e 79 anni; persone tra i 60 e i 69 anni; persone con comorbidità sotto i 60 anni, senza la gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili; persone sotto i 60 anni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoper gli over 80 ed alcuneprofessionali come il personale scolastico e le forze dell’ordine ma a queste si aggiungono 5per età e patologie: è quanto indica laaggiornata del, del Ministero della Salute, Commissario straordinario, Iss, Agenas e Aifa che oggi andrà’ in Conferenza Unificata. Queste le linee: elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave); persone tra 70 e 79 anni; persone tra i 60 e i 69 anni; persone con comorbidità sotto i 60 anni, senza la gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili; persone sotto i 60 anni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

